Sebastián Murillo, el niño que baila en los semáforos y que sueña con ser futbolista

El fútbol es un deporte que mueve fibras y que todo niño anhela jugar algún día como profesional. En Noticias Caracol, hablamos con Sebastián Murillo, un infante de 12 años que vive debajo del puente de la Madre Laura en Medellín con sus hermanos y su mamá.

El joven es un ejemplo de superación y hace parte de una escuela de fútbol para formarse cómo uno de los mejores futbolistas de este país.

A pesar del hambre y la pobreza, Sebastián Murillo tiene muchas ganas de salir adelante. Sueña con ser futbolista profesional y lleva un año entrenando duro para lograrlo.

Hace años vive debajo del puente de la Madre Laura Medellín, sin embargo, piensa en positivo y sabe que algún día va a cambiar su vida gracias al fútbol.

"Entreno casi todos los días, pero a veces no voy porque no tengo medias. Mi mayor sueño es jugar a la pelota y quiero ser como Lionel Messi", dice el pequeño Sebastián.

El infante es apoyado por su madre y sus hermanos. El infante entrena en el club deportivo sueños de fútbol como delantero.

"El tiene mucha velocidad que tiene picardía gambeta tiene gol y es muy inteligente para jugar", dice Giovanny Valencia entrenador del niño.

"A veces va a entrenar pero algunas veces no porque no hay comida y él me dice que así le da miedo ir porque se puede marear", expresó Yarley Bajerano, su madre.

Sebastián es la esperanza de su familia y a pesar de que su vida no es fácil no se deja vencer por las adversidad. En los semáforos se para bailar para conseguir el dinero para los pasajes de los buses.

"A veces voy con mis hermanitos y las monedas que recojo se las damos a mi mamá para la comida", comenta el infante sobre cómo se las arregla para perseguir su sueño.