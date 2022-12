Sebastián Viera negó que le hubiera pedido una millonada de salario a Nacional, de Uruguay

El arquero del Junior de Barranquilla habló con la prensa de su país y aclaró los rumores que lo ubicaban como posibilidad de refuerzo del equipo de Montevideo.

Aunque Sebastián Viera arregló un nuevo contrato con los dirigentes del Atlético Junior, desde Uruguay su nombre aún sigue sonando en el entorno cercano al Nacional de Montevideo, en el que arrancó su carrera deportiva en 2003.

"Nacional tiene 2 muy buenos arqueros, en la situación que está el club entiendo que no quieran a otro" @sebavierareal — Las Voces del Fútbol (@lasvoces1010) January 15, 2019

Los rumores ubicaban a Viera como posible refuerzo del tradicional equipo uruguayo desde los últimos días del año 2018 e incluso en medios periodísticos se habló de un alto pedido económico de su parte.

"Nunca le pediría a Nacional un dinero que no puede pagar, no me hicieron ninguna propuesta, no hay lugar para mí y entiendo la situación del club", explicó Viera en charla con las 'Voces del fútbol', de Uruguay.

"Nacional nunca me propuso volver", agregó el guardameta de 35 años.

Por ahora, el arquero uruguayo seguirá su carrera deportiva en el cuadro 'tiburón', en el que acaba de salir campeón, es capitán y uno de los ídolos de los hinchas barranquilleros.