Sebastián Viera: "Regular lo que dice un arquero en un tiro penalti, le quita emoción al fútbol"

Este viernes, desde Inglaterra informaron, que la junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) tiene planeado regular a los arqueros que dicen palabras de alto calibre o lanzan el balón lejos en la tanda de penaltis para poner nerviosos a los pateadores. Todo ello, tras lo hecho por Emiliano 'Dibu' Martínez , en el Mundial Qatar 2022.

Este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' hicieron un sondeo a arqueros y futbolistas, activos y no activos del balompié de nuestro país sobre el concepto de cada uno, respecto a la medida que tomará la IFAB.

A continuación las declaraciones de Julián Vásquez, Alexis García, Sebastián Viera, Nelson Ramos, Hamilton Ricard y Rubén Darío Bustos:

Julián Vásquez Montoya, exdelantero de fútbol

"Le quita emoción al fútbol generalmente, en teoría, el pateador del penalti es quien tiene la ventaja sobre el arquero entonces esto es un mecanismo de defensa para equiparar las cargas y creo que esto es lo que hace que el fútbol tenga ese picante, esa picardía y de pronto que el arquero juegue con la parte psicológica también del jugador para el equipo que comete el penal. Yo no estoy de acuerdo con que se quiten ese tipo de cosas".

Alexis García, director técnico de la Equidad

"Estoy totalmente de acuerdo con la determinación FIFA porque se vuelve una patanería, una charlatanería un arquero que se le permita salir a provocar y a obstaculizar la libre labor de ir a patear un penal. Estoy totalmente de acuerdo con la determinación, creo que a la verdadera gente del fútbol nos fastidia ver que un arquero salga a hacer una provocación clara, a generar una pelea o problema ante un jugador en un estado de estrés se está preparando para ejecutar esta pena máxima, así que bienvenida esta medida y que sepamos por encima de todo está el respeto y no sacar ventaja a cómo de lugar".

Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla

"Le están sacando el atractivo al fútbol, es un juego y también en esos momentos se prestan para muchas cosas que hacen más entretenido el fútbol, le saca un poco lo que es el fútbol de calle, cuando nos hablamos, cuando metemos presión uno al otro, pero si cambian eso toca adaptarse y seguir adelante; cada vez parecemos robots no podemos esto, no podemos lo otro, no podemos nada, no estoy de acuerdo, pero si vamos a seguir jugando al fútbol toca adaptarse".

Nelson Ramos, exarquero

"Es quitarle la emoción a una instancia como los penales, creo que ahí nosotros como arqueros tenemos el 99% de pérdida y el 1% de ganancia, de pronto compartiría que alguna palabra salida de tono pueda el juez la autoridad para sacarle una amarilla así como si se adelantara, que es una regla sacarle amarilla; si el arquero se pasa de palabras de pronto ahí manejarlo, pero el decirle ‘te lo voy a tapar’, tíramelo a la derecha’, ‘me voy a tirar a la izquierda’, siento que son palabras que utilizamos porque es el juego de nosotros. Eso sí, con esas palabras, con esos juegos, jugando con la mente del delantero convertimos ese 1% en el 110% de la alegría para nosotros, pero creo que ahí se está convirtiendo el fútbol en quitar la agarrada de camisa, el que uno le pueda decir algo a un jugador para poder desenfocarlo, ese es el juego que uno maneja en cancha, entonces ese es mi pensamiento, ojalá que tomen la decisión como lo decía, cuando el arquero ya se sobrepase en palabras, ya que van entorno a esa acción, y que el juez tenga la autoridad de manejar sus tarjetas, pero que no nos quiten la manera de poder jugar con la mente del portero porque es una de las alternativas que jugaron para el juego".

Hamilton Ricard, exfutbolista profesional

"Me parece que ya estamos creando como dijo Vladimir Putin, una sociedad débil, una sociedad sana, esto es mental. Michael Jordan era un tipo que cogía la pelota y le decía al rival: ‘vení marcame que te voy a destruir’. Mohamed Ali también y le decía ‘te voy a moler a golpes’ y así sucesivamente, en la cancha te dicen patea que te lo voy a atajar. Eso es normal, hace parte del juego, del espectáculo. Ahora, si el arquero insulta, el que tiene que sancionarlo es el árbitro, en ese caso los permisivos son los árbitros porque si yo como pateador voy a insultar al arquero me tiene que sancionar y si él lo hace entonces él. Pero si él me dice ‘patea patea’, él no me está diciendo hijuetantas ni nada, solo me está diciendo ‘patea a la derecha’, esas son cosas psicológicas que no van, yo creo que ya estamos rayando en la estupidez, a mí me parece que ya es demasiado. Osea que ya no podemos hacer nada, ya no puede hablarle uno psicológicamente al rival porque ‘ay pobrecito el rival, estamos vulnerando sus derechos’, me parece que estamos volviendo débil al futbolista y al todo el mundo. No estoy de acuerdo".

Rubén Darío Bustos, ex futbolista profesional

"Hoy en día yo sigo reiterando de que estas normativas ayudan a una mejora del fútbol indudablemente que viendo más detallados del tema del Dibu, sacó muchísima ventaja en todos los penales y yo comparto la idea porque la esencia del futbol en los penales no es tanto de errar sino de convertir, hoy en mi faceta como especialistas de una parada porque me he preparado en la escuela, entrenadores del Barcelona en balón parado, yo también hago un llamado de que también se tome una medida en la falta en los 9/5 porque se están acabando los pateadores, se están acabando los goles de tiro libre en el mundial pasado solo se hicieron dos goles de pelota quieta estadísticamente. Brasil que tiene grandes cobradores de faltas, llevaron casi 2 años sin marcar de esa manera y estas medidas ayudan al fútbol".