Sebastián Viera y sus actos sociales: "Es bueno ver la realidad de la vida desde otras experiencias"

Sebastián Viera se ha caracterizado siempre, desde que llegó a Colombia, por hacer parte de obras benéficas en Barranquilla, ciudad donde reside con su esposa e hijos y donde defiende la camiseta de Junior de Barranquilla.

Justamente, en las últimas horas, el jugador uruguayo compartió en sus redes sociales imágenes de unos momentos que vivió en la cárcel La Modelo, de la 'arenosa', con los presos que ahí se encuentra, en donde fue a llevarles artículos a las personas que se encuentran en el recinto.

"Compartimos con los muchachos en la cárcel La Modelo, pasamos una tarde diferente, alegre; fue muy bueno para ellos y para mí. Jugamos un 'picado', como una hora y media estuve por allá. Ahí juegan todo el día, aprenden a jugar (risas). Nos tomamos fotos, firmamos autógrafos, jugamos al fútbol. No tuvimos mucho tiempo para hablar, lo hemos hecho en otras visitas", indicó en la charla que tuvo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El portero 'charrúa' reveló detalles de lo que pudo hacer en este acto, donde jugó un partido de fútbol con algunas personas, algo que llamó mucho la atención.

"Yo tampoco soy de preguntar mucho, se me acercaban a hablarme y a compartir experiencias. Es bueno ver la realidad de la vida desde otra experiencias. Fui a darles una alegría, no a hacerles recordar momentos tristes o que no les enorgullece. Les llevé unos obsequios y se armó el torneo de fútbol y con la fundación la pasamos bien allá", agregó el uruguayo.

Para concluir, el futbolista quiso mandar un mensaje sobre lo que se vive en estos sitios, donde son muchas las personas que hay y poco el espacio para pasar los días.

"He ido ya varias veces, sé con lo que me voy a encontrar. La primera vez fue muy chocante ver esa realidad, hay una sobrepoblación importante. Cada uno es un mundo diferente allá y quieren salir adelante, tratar de salir lo más rápido posible de allá", puntualizó.