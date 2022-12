Sebastián Villa, entre la preocupación por su carrera, el pasaporte, su perro y los golpes de Daniela

Este viernes, se conocieron nuevas revelaciones presentadas por el abogado defensor del jugador de Boca Juniors, en el proceso de violencia de género tras las denuncias de Daniela Cortés.

En medio del proceso que tiene como protagonista a Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, a diario se hacen revelaciones y se vienen filtrando documentos presentados por parte de los abogados, en el lío que se desencadenó finalizando el mes de abril por las supuestas agresiones a Daniela Cortés, su exnovia.

Abogado de Daniela Cortés: “He pedido que se le investigue a Sebastián Villa por falso testimonio”

En las últimas horas, el diario 'Olé' publicó una conversación vía chat de Villa con Cinthya Cortés, hermana de Daniela, quien habría mentido en el testimonio que entregó, bajo la gravedad del juramento, ante la justicia argentina.

En diecisiete capturas de pantalla, que presentó el abogado defensor Martín Apolo, del 27 de abril se nota a Villa preocupado y angustiado porque Daniela hiciera la denuncia en redes sociales, por las consecuencias que ello podría traer a su carrera, salió a relucir el tema del perro y hasta de los golpes que recibió el futbolista.

"Ya no hay solución. Ella me dañó mi carrera. Haciendo cosas porque Ud. sabe que no la he tocado. Ud. misma vio cuando ella me pegó? Mucha gente sabe que su hermana me pegaba", indicó 'Olé'.

