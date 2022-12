“Sebastián Villa me decía que tenía miedo de quedarse dormido y que le pasara algo”

El abogado del jugador colombiano dio unas declaraciones sobre la denuncia de Daniela Cortés, expareja de su defendido. Además, contó otros detalles de los hechos.

Sebastián Villa al parecer no la ha pasado nada bien con la situación que está viviendo, luego de la denuncia por violencia de género por parte de Daniela Cortés, su exnovia.

Y es que el abogado Martín Apolo contó cómo se ha sentido el jugador de Boca Juniors y dio algunos detalles sobre cómo se ha llevado el proceso.

“Villa me decía que tenía miedo, me decía “tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo””, le dijo a ‘radio La Red’.

Además, Apolo habló un poco más de lo que le ha dicho su defendido, frente a las denuncias de Daniela Cortés.

“Charlé con él más de dos horas, habré llegado 8:30 de la mañana donde él estaba, en la casa de un compatriota, le pregunté toda la situación, que me contara como pudiera, y lo que yo extraigo de lo que él me cuenta es que está siendo víctima de un chantaje, de una extorsión”, agregó en declaraciones recogidas por el diario ‘Olé’.

Sin embargo, el abogado mencionó que actualmente Villa está más tranquilo y confía en su inocencia en este caso judicial.

"Ahora está mucho mejor, está muy confiado, está convencido de que va a salir a la luz la verdad, y por el otro lado tiene sentimientos encontrados porque el chico hasta hace poquito tiempo tenía sentimientos muy importantes por esa persona, por ahí ese sentimiento de mucho cariño se puede transformar en sentimiento de bronca, pero el sentimiento existe. Es un poco la desilusión. Yo creo que es un chico con mucha fortaleza, he leído notas de sus orígenes, creo que tiene una gran fortaleza mental. Está para jugar, y Boca lo sabe”, afirmó el jurista argentino.