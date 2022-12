Sebastián Villa podría pagar de seis meses a tres años de prisión, según fiscal argentina

Así lo manifestó Verónica Pérez, fiscal que adelanta investigaciones y que lleva el tema de las denuncias de Daniela Cortés en contra del extremo colombiano de Boca Juniors, quien presuntamente la agredió.

Sebastián Villa podría purgar una pena de prisión en Argentina, esto en caso de que la justicia de aquel país compruebe que el futbolista agredió a su novia en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.

Publicidad

Sebastián Villa y su futuro en Boca Juniors: la gran inquietud que surge tras el escándalo

Sin embargo, Verónica Pérez, fiscal que lleva el caso de la pareja, dijo en el programa ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’, que podría ir a la cárcel, pero por varios factores podría tener una libertad condicional.

* En qué va el caso

“Está iniciando, tuvimos conocimiento por las redes sociales de la denuncia de Daniela Cortés. En este caso intervenimos nosotros con una psicóloga de la Secretaría de la Mujer de Buenos Aires”.

Publicidad

* Las versiones de la exnovia serán tenidas en cuenta

“Ella no está en el proceso, no de momento. Pero eventualmente ese será otro proceso contra Villa. En este proceso él tiene una restricción de acercamiento, que es de ingreso al barrio privado, no de 1.500 metros como se dice”.

Publicidad

* Opinión de la Fiscalía argentina

“Creemos profundamente en la denuncia hecha por Daniela Cortés. Por ahora lo dicho por Cortés es corroborado por la sentencia médica”.

El otro Sebastián Villa que recibe insultos en redes sociales: “No soy futbolista, soy clavadista”

* Sentencia médica

Publicidad

“Hay un dictamen médico legal que certifica que sí tuvo agresiones. Tiene hematomas en las piernas, brazos y frente. Son lesiones leves como se tipifica en Argentina”

* A qué se atiene Villa

Publicidad

“De seis meses a tres años de prisión, que puede ser condicional. Si no tiene antecedentes, puede ser una pena suspendida. Yo tengo que escucharla a ella igual”.

* Cuál versión tiene más valor

“No es la primera vez que veo esa clase de argumentos. No hay un protocolo ni un patrón en estos casos, aún no tengo elementos para imputarlo. En la causas de extorsión no lo citamos todavía, pero él no ha presentado testigos ni pruebas para eso”.

* Por ahora, ¿qué pasará con Villa?

Publicidad

“Por la cuarentena y por su caso ante la ley tiene prohibido salir del país”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

* ¿Villa la agredió o ella se autolesionó?

“No hay ninguna otra posibilidad, puede ser lo uno o lo otro, pero se va a saber rápido quién dice la verdad, por las medidas de seguridad del barrio”.