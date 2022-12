"Sebastián Villa sí golpeaba a Daniela, ella me enviaba las fotos de esos hechos”

La mejor amiga de la expareja del jugador colombiano dio su testimonio, tras la denuncia de violencia de género de Cortés. Contó varios detalles de las supuestas constantes peleas.

El caso Sebastián Villa tiene un nuevo capítulo, esta vez con las declaraciones de Erika Osorio, la mejor amiga de Daniela Cortés.

En una videoconferencia ante la fiscal del caso y a la que también asistieron los abogados de ambas partes, ella contó algunos detalles de las supuestas constantes peleas.

“Hace dos años (Daniela) viene contándome sucesos de maltrato, siempre después de cada suceso me contaba... siempre en los chats me contaba de que ya estaba cansada de que pasara lo mismo, me mandaba incluso las fotografías de las golpizas, igual video llamada en el momento que pasaba el suceso, porque era la única persona a la que recurría con confianza”, señaló Erika Osorio en declaraciones recogidas por ‘Infobae’.

Además, la mejor amiga de Cortés señaló que las golpizas eran repetitivas y que siempre quedaba con cortes, moretones, hasta con sangre.

“Daniela me llamaba muy mal después de cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado, me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre, pidiéndome un consejo que yo no sabía cómo dárselo, me sentía impotente, simplemente le decía que lo dejara que no iba a cambiar”, agregó.

Erika Osorio también señaló que la relación entre Cortés y Villa era de muchos altibajos, ya que a veces estaban muy bien, y en algunos otros momentos se presentaban estos hechos de maltrato.

“Ella podía llamarme una semana, decirme que estaba bien muy felices y a los dos o tres días llamarme diciéndome que le había pegado, que estaba con su manera bipolar, no pasaban más de quince días sin poder estar bien”, concluyó.