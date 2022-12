Sebastián Villa y Daniela Cortés, más revelaciones: "Él decía que atentaría contra mi familia"

El diario ‘Olé’ tuvo acceso al testimonio de la expareja del jugador colombiano, en la que contó la agresión que recibió. Además, las amenazas y las llamadas a supuestos sicarios en Medellín.

El caso de Sebastián Villa tiene un capítulo nuevo cada día. Y ahora, este martes, un medio argentino pudo conocer el relato de Daniela Cortés ante la justicia

“Todo comenzó el 26 de abril. Empezamos con discusiones normales de pareja. Él siempre tenía el vicio de informarles de nuestras discusiones a sus empresarios (por los representantes), aunque no sé con qué fin. Él llamó a uno de ellos y el empresario le informó que no quería que yo siguiera en la casa, y que conseguiría un departamento para que alguno de los dos nos fuéramos. Yo no estaba de acuerdo y le dije que no me iba a ir porque estaba la cuarentena. En ese momento se enojó horrible y empezó a empacar él y a realizar la llamada que yo monté al Instagram, hablando con uno de los sicarios de Medellín”, dijo de entrada la expareja del jugador colombiano, según revelaciones de la prensa argentina.

Además, Daniela Cortés, afirmó que Villa amenazó a toda su familia, incluida su hija, y por eso empezó a contactar a supuestos sicarios.

"Empezó a amenazar a mi familia y a amenazarme a mí con que, si yo no me iba de la casa, iba a atentar contra la vida de mis papás y especialmente contra mi hija. Mi familia está compuesta por mis dos padres, mi hermana mayor y mi hija de seis años, que no es hija de Sebastián. Me dijo que, si no me iba de la casa, iba a arruinar la vida de mi familia y la mía, que se comunicaron con uno de los principales (sicarios) de esta banda. Ahí es cuando dice que mejor lo llama cuando esté solo, para darle indicaciones de qué hacer”, agregó.

Por otra parte, la exnovia del futbolista de Boca Juniors relató la agresión física que recibió.

"Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso. Ahí me paro y salgo corriendo a la cocina”, afirmó.

Mientras tanto, en un par de mensajes a través de las redes sociales, el colombiano negó cualquier agresión a las mujeres. El lunes se aseguró en medios argentinos que en Boca Juniors estarían pensando en ceder a préstamo a Villa, ya que al club siguen llegando solicitudes y presiones para que tomen una decisión en cuanto al futuro del colombiano, que fue figura en el último título y hombre clave en el esquema del técnico Miguel Russo.