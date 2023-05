Sebastián Villa y sus palabras sobre sus líos judiciales: "Nunca le haría daño a otra persona"

“Y Villa se va preso, se va preso” y “Borombombón, es el equipo del violador”: esos fueron dos de los cánticos que se escucharon el domingo pasado en la cancha del estadio Monumental, en el marco del partido entre River Plate y Boca Juniors en contra del colombiano Sebastián Villa, quien se encuentra en la etapa final del juicio en el caso de violencia de género presentada por Daniela Cortés, su exnovia, y cuyo caso ha vuelto a tener gran resonancia en los medios argentinos.

Y ante esa situación, según una publicación del diario 'Olé', se conocieron algunas declaraciones ante esos gritos en su contra. “Fue muy duro, me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo confío en Dios, yo llevaba a Daniela a la iglesia, hablo con Dios, todo los días le pido a Dios. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona”, dijo el atacante colombiano.

"Ver a mi mamá llorando es muy duro. No soy una mala persona, Respeto a las mujeres de mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy", dijo en la audiencia.

Cabe señalar que Villa se declaró inocente el lunes pasado ante la fiscal del caso. El código penal contempla penas de uno a seis años de prisión para tales delitos. El proceso aborda específicamente los hechos ocurridos el 27 de abril de 2020, en medio de una pelea que incluyó gritos y amenazas, aunque la mujer dijo haber sido víctima de maltrato en numerosas ocasiones entre 2018 y 2020.

Cortés, también colombiana, había declarado en su momento por videoconferencia desde la ciudad de Medellín, donde vive actualmente, que Villa "empezó a tomar alcohol y se tornó violento, cada día más".

Añadió la denunciante que el maltrato se agravó durante la pandemia cuando convivían en una casa de un barrio privado en las afueras de Buenos Aires.

"Yo le daba todo (a Cortés) y hasta le pagué una operación", se defendió Villa.

Cortés había señalado en su declaración: "Me pega en la frente, me da patadas en el estómago, en la pierna, en el muslo".

"Ella es muy manipuladora y muy celosa. Quería que le diera mis tarjetas (de crédito) y nos peleábamos por eso, yo le decía que no. Me arañaba, yo usaba manga larga por vergüenza, para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa", dijo Villa en la sesión judicial del lunes.

Así las cosas, Sebastián Villa es protagonista no solamente por lo que hace en los terrenos de juego, sino también por temas judiciales que lo tienen en boca de todo el mundo por estos días.