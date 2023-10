Secuestro del papá de Luis Díaz: ¿le han exigido dinero al jugador de Liverpool por el rescate?

Este lunes uno de los temas en Colombia tiene que ver con todas las labores que adelantan efectivos de la policía nacional, ejército y Gaula en la búsqueda de hallar con el paradero de Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz, quien se encuentra secuestrado desde el sábado pasado en confusos hechos sucedidos en el municipio de Barrancas, en el departamento de la Guajira. Así las cosas, ya han hablado del caso autoridades que se encuentran en las investigaciones y pesquisas en territorio guajiro.

En el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', de este lunes entrevistaron a Giovanni Montañez, director del Gaula, quien se refirió a algunos detalles de las tareas conjuntas que vienen desarrollando las autoridades.

Y en ese sentido, uno de los interrogantes que se puso sobre la mesa estuvo relacionado con los delincuentes y por saber si se han comunicado con Luis Díaz para exigir dinero por el rescate de Luis Manuel Díaz. "Hasta el momento no hay ninguna exigencia, no se ha recibido llamada para obtener esa conclusión o comportamiento. Por ahora, no podemos decir que es un secuestro extorsivo", expresó con claridad Montañez.

Luis Díaz junto a su padre, Luis Manuel Díaz. Foto: Twitter de @clubatleticohuila.

Además de eso al oficial se le indagó por otras iniciativas para tratar de persuadir a la población civil y que los ciudadanos del común puedan aportar en medio de las pesquisas. "Dentro de lo que se viene manejando hoy vamos a utilizar un helicóptero con el fin de hacer perifoneo en la región y dar a conocer la recompensa estipulada (hasta 200 millones de pesos para personas que entreguen información valiosa)".

El Director del Gaula complementó y aseguró que dentro de las investigaciones no se descarta que los raptores sean de nacionalidad extranjera.

¿Qué pasó con la mamá de Luis Díaz?

Cilenis Marulanda, la mamá de Luis Díaz, fuue liberada el mismo sábado en horas de la noche y trascendieron videos en los que se ve a la señora ya compartiendo con sus familiares y cercanos en Barrancas, en la Guajira. La familia Díaz Marulanda ha recibido en las últimas horas muestras de solidaridad y acompañamiento ante el secuestro de Luis Manuel Díaz, quien sigue sin conocerse su paradero.

El gesto de Diogo Jota con Luis Díaz en Livepool

Diogo Jota marcó uno de los goles de Liverpool, en el triunfo 3-0 de Liverpool sobre Nottingham Forest, y en su celebración mostró ante los asistentes una camiseta de los 'reds' con el número '7', que viste el atacante colombiano. Ante esto, se escucharon aplausos y reconocimiento de parte de los seguidores del equipo de Anfield.