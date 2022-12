Según estudio, Chile es la selección más odiada de América

Los recientes éxitos deportivos, la soberbia de algunos de sus jugadores, el comportamiento de sus hinchas y el reclamo por la indebida inclusión de un jugador boliviano, son los motivos que según la BBC, hacen que Chile sea la selección menos querida del continente.

La selección de Chile pasó de un extremo a otro en un abrir y cerrar de ojos. La actual campeona del continente y subcampeona de la Copa Confederaciones, se quedó por fuera del Mundial de Rusia 2018 y esto pareció "alegrarle” a más de uno en América. Así lo aseguró la BBC, prestigiosa cadena británica.

Tras ser segundos en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, ser la sensación cuatro años después en Brasil al dejar en el camino a España, vigente campeona del mundo, y poner contra las cuerdas en octavos de final a la selección anfitriona, Chile obtuvo su recompensa al siguiente año en la Copa América que organizó al salir campeón por primera vez de este certamen.

Repitió en la edición centenaria llevada a cabo en Estados Unidos en 2016 y en la Copa Confederaciones del presente año dejaron en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo y en la final cayeron ante Alemania. En ese momento, los Marcelo Díaz, Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ya hacían parte del mejor momento de toda la historia de la selección de Chile. A la generación dorada sólo le faltaba materializar una nueva clasificación a un Mundial.

Según el medio de comunicación, Chile, quien pasó en menos de diez años de ocupar el puesto 45 a ser cuarta del escalafón FIFA, es la selección menos querida en parte a todos estos recientes éxitos deportivos.

Pero los argumentos van más allá de esto. Sin tratarse de un estudio científico, a lo anterior hay que añadirle la manifestada soberbia de algunos de sus jugadores, con hechos como el mensaje que dejaron en el camerino del estadio Nacional de Lima: "Respeto, por aquí pasó el Campeón de América" y las constantes declaraciones desprestigiando a sus rivales, como en la previa del duelo ante Bolivia en La Paz, partido que terminaron perdiendo.

A esto se le suma que la afición chilena fue la más multada por la FIFA de todas las eliminatorias a Rusia 2018, contando todas las confederaciones. "No respetamos las diferentes culturas. No respetamos a las personas en sus propios países. En Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo. Y eso también se trasladó a los jugadores", aseguró el periodista chileno Juan Cristóbal Guarello.

Por último, los seguidores no se olvidan del reclamo que hizo la Federación de Fútbol de Chile por la indebida inclusión del jugador Nelson Cabrera en Bolivia, y que terminó poniendo en pie de guerra a Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. Situación que al final, perjudicó a los propios chilenos al ser Perú el mayor beneficiado tras conseguir el repechaje. Resultado que según todo lo anterior, fue celebrado por gran parte del continente.