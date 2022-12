Selección iraquí renunció a Juegos asiáticos tras escándalo por falsificación de documentos

La federación reconoció haber descartado ya hace dos meses a "18 jugadores" de diferentes clubes que competían en los campeonatos de menos de 16 y menos de 19 años por haber menntido sobre su edad.

El equipo olímpico de fútbol de Irak no participará en los Juegos asiáticos en Indonesia, anunció este miércoles por la noche la federación iraquí, envuelta en un escándalo en el cual decenas de jugadores están acusados de haber falsificado su edad.

Hace tres días, el equipo de menos de 16 años había renunciado al Campeonato de Asia del Oeste en Amman, después que a cerca de la mitad de sus jugadores se les prohibiera despegar de Bagdad. Las autoridades los acusan de haber modificado las fechas de nacimiento que aparecen en sus pasaportes para quitarse años.

El miércoles por la tarde, con los Juegos asiáticos que empezarán el 18 de agosto en Yakarta a la vuelta de la esquina, la federación presentó en un comunicado sus excusas "por no poder participar" enviando a su equipo olímpico, en el que todos los jugadores deben tener menos de 23 años.

En las redes sociales y en los medios deportivos de Iraq, el escándalo no deja de crecer y regularmente aparecen nuevas listas de nombres y de "pruebas" contra jugadores de equipos de menos de 16 años, menos de 19 y menos de 23 años.

Militantes anti-fraude también han desvelado que jugadores registrados como menores de 16 años habían votado en las legislativas de mayo, lo que demuestra que tienen más de 18 años.

En el caso de los menores de 23 años, según estos activistas -anónimos pero que regularmente revelan escándalos sobre el deporte iraquí- 17 jugadores habrían superado la edad.

Respecto a los Juegos asiáticos, no obstante, el comunicado no cita la polémica pero explica que "el equipo no está preparado para un campeonato", cuando el grupo estaba concentrado desde hace dos semanas en el Kurdistán iraquí para realizar entrenamientos intensivos e incluso disputó dos partidos amistosos con la selección olímpica iraní.