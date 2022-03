Sergio Agüero: “Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol”

Sergio Agüero habló en una entrevista con ‘TyC Sports’ y expresó su deseo de volver a las canchas luego de no jugar un solo minuto desde el 3 de octubre del 2021 en donde participó 40 minutos con el FC Barcelona cuando enfrentó al Alavés y en donde el jugador salió aturdido y mareado.

"Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses out, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar", expresó el argentino

Recordemos que el ‘kun’ anunció su retiro del fútbol a causa de una arritmia cardiaca que presentó en su cuerpo, luego de que se tomara varias pruebas médicas y el Doctor Josep Brujada recomendará que no practicara el fútbol a nivel profesional.

Agüero registra 663 partidos disputados entre Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, en los que ha marcado 379 goles y ha repartido 118 asistencias.

