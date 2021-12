Sergio Agüero, completamente 'quebrado': entre lágrimas, anunció su retiro del fútbol profesional

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy feliz por la decisión tomada porque lo primero es mi salud. Esto se da por el problema que tuve hace más de un mes. Estuve en buenas manos de los médicos, quienes han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar", con estas palabras Sergio Agüero dio a conocer la noticia de la que el mundo del fútbol estaba atento.

'El Kun', quien vistió las camisetas de Independiente (Argentina), Atlético de Madrid (España), Manchester City (Inglaterra) y, ahora último, el Fútbol Club Barcelona (España), siempre brilló con goles y títulos. Asimismo, tuvo una larga trayectoria en la Selección Argentina, en las diferentes divisiones. De hecho, fue campeón del Mundo en 2005 y 2007 con la Sub-20 y se colgó la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Había tomado la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucho. La verdad que estoy orgulloso de mi carrera. Desde los cinco años, soñé con jugar fútbol. Quiero agradecerle a cada uno de los clubes como Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona", añadió en un evento realizado en el Camp Nou y ante la presencia de decenas de personas.

Cada uno de sus compañeros del cuadro 'culé' y hasta exentrenadores, que marcaron su carrera, como Pep Guardiola dijeron presente, acompañando al delantero argentino, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia del Manchester City y anotó un gol clave para darle uno de los títulos más importantes al conjunto inglés. Ahora, se deberá aguardar por lo que será su futuro, tal y como él mismo, lo expresó.

"No sé qué me espera la vida, pero sé que hay mucha gente que me quiere y habrá que ver. Agradezco a los periodistas, a quienes me trataron bien y a los que no (risas), a la final es su trabajo. Me quedo con las cosas bonitas y agradezco mucho a este club, que fueron pocos días, pero eso bastó para vivir cosas muy bonitas. Así que, en verdad, muchas gracias", sentenció, entre lágrimas y mucho llanto.

Recordemos que esta decisión llega debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el partido que el FC Barcelona, su último club como jugador en activo, disputó contra el Alavés, por La Liga. Desde entonces inició una serie de estudios, exámenes y demás, con resultados no tan positivos, los cuales llevaron a que el argentino tuviera que dar su paso al costado.

El Kun Agüero le puso fin a su carrera profesional bajo un mar de lágrimas. "Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual, primero es mi salud", sentenció el argentino.



