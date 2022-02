Sergio Agüero: "Juego al fútbol-tenis y me ahogo; a veces pienso si podré correr un pique al menos"

La decisión de Sergio 'Kun' Agüero de abandonar el fútbol profesional por sus problemas de corazón fue recibida con un sinfín de mensajes de apoyo de todo el mundo del fútbol. Este martes, fue el exjugador argentino quien se tomó el tiempo para responder todo tipo de preguntas a sus seguidores.

El delantero con paso en Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, aseguró hace poco, en una transmisión de Twitch, que: "Ahora juego al fútbol-tenis y me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique al menos. Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. Siento que el corazón va al palo. Mejor me quedo acá sentado, 'streameando', tranquilo".

Tras revelar su estado de salud actual, en su cuenta de Twitter Agüero pasó un par de horas interactuando con sus fanáticos, dando consejos, contando anécdotas, resolviendo curiosidades y mucho más.

Uno de los personajes más frecuentes por los que le preguntaron fue Lionel Messi, amigo desde su juventud y compañero inseparable durante las concentraciones con la Selección Argentina.

Le consultaron por la anécdota más divertida con la 'Pulga' y esto escribió: "Cuando jugábamos a la play en 2005 y nos peleábamos mal, a veces no nos hablábamos por un día".

También un seguidor quiso saber cuál equipo es su favorito para coronarse campeón de la Champions League esta temporada, y el 'Kun' no ocultó su fanatismo: "Ojalá el Manchester City".

Ojalá el Manchester City ❤️ https://t.co/lRlgkD3cpK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

También contó que estuvo cerca de fichar por Bayern Múnich, cuando iniciaba su carrera en Independiente de Avellaneda: "Me contaron esa historia como fue. Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiantes de la plata. Jugué horrible Justo y les encantó José Sosa. Compraron a él".

Entre muchas otras cosas, destacó a los cinco defensores a los que tuvo que enfrentar: John Terry, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Carles Puyol y Rio Ferdinand, aunque no especificó si los puso en orden.

Acá los mejores tuits de Sergio Agüero, en la interacción con sus seguidores:

La copa America https://t.co/qHJxUIcuEv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Es una historia larga . Era una filial de river , había problemas en ese momento con el rojo . Problemas de porcentajes con mi pase 🤷🏽‍♂️ https://t.co/Ng2CdPU2OD — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Terry , Van Dijk , Sergio Ramos , Puyol y Ferdinand https://t.co/WQpSEWv9I5 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco . Solo cuando perdíamos porque queremos ganar 😎 https://t.co/81ivCwPXFK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Por tratamiento , no puedo tomar más café 😢 https://t.co/3T59GSTLBw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Me quedo con el ultimo gol al Madrid , porque no sabía que después me pasara del retiro . Será especial siempre❤️ , aunque perdimos 😂 https://t.co/sb6lGyhE9u — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Cuando jugábamos a la play en 2005 y nos peleábamos mal , a veces no nos hablábamos por un día 😂 https://t.co/D6BdnXoZhw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Uf buena pregunta . Messi https://t.co/qBLfxXpYqB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Me contaron esa historia como fue . Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiante de la plata . Jugué horrible Justo y les encanto a José Sosa . Compraron a el . https://t.co/sEX5Dg8Ltp — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Jeee , esa vez perdi 😂 https://t.co/pnUaL4NBsm — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Nadie me invitó a Colombia . El único fue Maluma y algún día iré 😁 https://t.co/i1WXOHSaJb — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

My favourite player now ❤️ https://t.co/ZZYhWJms8g — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Ojalá el Manchester City ❤️ https://t.co/lRlgkD3cpK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022