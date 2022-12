Sergio Agüero le reclamó a Messi en su cumpleaños: “Pensé que te ibas a esmerar un poquito más”

El delantero del Manchester City, que es sensación por estos días en las redes sociales, le mostró a sus seguidores el regalo que le hizo el astro del Barcelona.

Sergio Agüero le reclamó este martes a su amigo Lionel Messi por el mensaje de cumpleaños que le dejó en un libro que le preparó su pareja, Sofía.

"Bueno, les voy a mostrar lo que escribió Leo. ¡Gracias por esforzarte en el gran saludo que me hiciste! Lo vamos a leer juntos porque se esforzó, me escribió un testamento. No puede escribir tanto este pibe, una banda mal...", ironizó Agüero.

"Es muuucho eh, es mucho. Acá voy, prepárense: 'Feliz cumple chaval, te quiero mucho'", agregó el delantero del Manchester City sobre lo que le escribió el astro del Barcelona.

"Por ahí no entendió la jugarreta, eh. Y eso que pasamos bastantes cumpleaños juntos. No habrá pensado que era para esto sino me imagino que te ibas a esmerar un poquitito más, Leo. Tantos años juntos, algo más...", concluyó ‘El Kun’, que es sensación por estos días en las redes sociales.

