"Sergio Agüero me confirmó la noticia, es lamentable; estoy muy triste"

“El 'Kun' me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma”, expresó de entrada Samir Nasri en charla con 'Canal +', en las últimas horas, cuando habló sobre los problemas cardiacos que atraviesa el Sergio Agüero en estos momentos.

Además, el exjugador de Manchester City, agregó: “Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona".

"Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje porque es alguien que aprecio enormemente”, concluyó el francés.

No se conoce de manera oficial el verdadero estado del jugador del Barcelona, las versiones en este fin de semana siguen saliendo y los aficionados están a la expectativa de lo que pueda ocurrir.