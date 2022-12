Sergio Agüero y su amistad con Lionel Messi: “El tiempo pasa, éramos feos, ahora mejoramos”

El delantero del Manchester City dio una entrevista y dejó unas declaraciones jocosas, entre esas una con su gran amigo y compañero en la selección de Argentina.

Sergio Agüero ha sido uno de los reconocidos futbolistas a nivel mundial que más ha estado activo y abierto a sus aficionados, durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, y ha contado algunas anécdotas que le ha dejado su carrera.

Este lunes, el jugador del Manchester City, de Inglaterra, le dio una entrevista a ‘TyC Sports’ y habló de algunos temas jocosos, entre esos uno con Lionel Messi.

“Con Messi concentro desde 2005, desde el Mundial Sub 20. El cuerpo técnico fue el que decidió que esté con él, fue lindo y ahora tenemos una amistad increíble. El tiempo pasa, éramos feos. Ahora mejoramos un poquito, viste que con la edad, el tiempo nos favoreció a los dos, le pasa a todos. Veo fotos de unos años atrás y digo ‘mamá, mira lo que era”, contó Agüero.

Además, sobre el momento en el que estamos y que tiene a los jugadores en sus casas, el delantero habló de su perro, quien se pasa constantemente a la casa de su compañero argentino Nicolás Otamendi.

“Tengo un problema, que la perra se me escapa y Otamendi lo único que hace es filmarme a la perrita cuando se me va. Me llama y me dice que ahí está la perra, y yo le digo que no puedo salir, que la deje que vuelve sola. Se caga de risa. Es un fenómeno”, finalizó.