Sergio 'Chiquito' Romero: "La '10' de Argentina se ha usado siempre, por qué ahora no"

El arquero del seleccionado argentino se refirió a la decisión de no usar la camiseta de Lionel Messi frente a los guatemaltecos y colombianos.

Al interior de la Selección Argentina, empezando por el técnico Lionel Scaloni, tomaron la decisión de que para los duelos preparatorios frente a Guatemala y Colombia, el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

Aunque no se habían escuchado comentarios al respecto, este jueves el que asumió el tema y habló al respecto fue el arquero Sergio 'Chiquito' Romero.

La diez se ha usado siempre, no entiendo por qué ahora no. No pregunté, no estuve indagando y ni siquiera tenía idea de que no se iba a usar. En todos los amistosos anteriores (en los que Leo no estuvo) esa camiseta se usó siempre", comentó Romero en entrevista con 'TyC Sports'.

