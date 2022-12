No, gracias.

Sergio Goycochea: “Un día vi mucho dinero en Colombia, fui a jugar a la casa de un señor, no sé si era narco” Sergio Goycochea: “Un día vi mucho dinero en Colombia, fui a jugar a la casa de un señor”. ​​​​​​​El exarquero argentino que jugó en Millonarios aseguró que asistió a un partido en una finca y que no sabía si el anfitrión era narcotraficante o no.