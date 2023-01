Sergio 'Kun' Agüero 'le dio con todo' a Zlatan Ibrahimovic: "Sos el menos indicado para hablar"

Las polémicas declaraciones del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic han dejado repercusiones el ambiente futbolero y el primero en 'agarrar el guante' y responderle fue el exjugador argentino Sergio 'Kun' Agüero , a quien no le gustó para nada las críticas del atacante del Milan hacia el plantel de la Selección Argentina, que salió campeona en Qatar.

Ibrahimovic es reconocido, además de su gran talento, por tener una personalidad extravagante y hacer comentarios 'sin pelos en la lengua'. Esta vez, en una entrevista con el medio 'France Inter', el delantero internacional con Suecia, apuntó contra los jugadores de la 'albiceleste' que obtuvieron el tercer título mundial para la Argentina

"Me preocupo por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", dijo el reconocido futbolista.

A pesar de que Zlatan Ibrahimovic no incluyó en esa lista de críticas a su excompañero en Barcelona, el astro Lionel Messi, sus palabras no cayeron nada bien al 'Kun' quien empezó recordando un episodio vivido en la Premier League, en un derbi entre el Manchester City y el Manchester United

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar", dijo el exdelantero argentino.

Pero, su respuesta no quedó ahí y fue más allá: "Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", añadió Agüero en una transmisión en la plataforma Twitch.

Cabe recordar que el futbolista surgido en Independiente de Argentina y quien se convirtió en leyenda del fútbol inglés, representando al Manchester City, estuvo presente en la final del Mundial de Qatar entre la 'albiceleste' y 'les blues', que terminó en un empate 3-3 en los 120 minutos reglamentarios y se definió en los penales, donde la gran figura fue el portero Emiliano 'Dibu Martínez'.

Además, Agüero que tuvo que retirarse del fútbol de forma inesperada por problemas de salud, estuvo presente en los festejos de la coronación del elenco comandado por su excompañero y amigo, Lionel Messi, por lo cual se sintió ofendido por los dichos de Ibrahimovic, al cual también le recordó su accionar en los terrenos de juego.

“Sos un peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por eso te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tienes que ver tu carrera para ver si te portaste bien. Y no creo que te hayas portado bien”, concluyó el 'Kun'.