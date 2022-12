Sergio ‘Kun’ Agüero y su mal genio por el gol que le anularon al Valencia contra Real Madrid

El delantero argentino explotó mientras hacía una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch, y todo por el tanto invalidado al conjunto ‘ché’ en el juego con los ‘merengues’ por la Liga de España.

Cuando el marcador iba 0-0 entre el Real Madrid y el Valencia, a la visita le anularon un gol, que para Sergio ‘Kun’ Agüero debió valer; por eso su mal genio en redes sociales.

"¡No! ¡Le cobraron offside! ¡Pero si no la toca! Qué mentirosos que son. Es una mentira. Me estás cargando, es una vergüenza. Qué bronca, tomátela", fue la expresión del ariete del Manchester City al ver la anotación no convalidada.

Lo particular del suceso es que cuando se quejó de lo sucedido en el compromiso de ‘la liga de las estrellas’, Agüero estaba jugando Grand Theft Auto, en línea; algo totalmente diferente a su pasión, el fútbol.

Minutos más adelante, el futbolista del cuadro ‘ciudadano’, analizó lo que fue la victoria de su equipo 3-0 sobre Arsenal, en el reestreno de la Premier League.

