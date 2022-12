Sergio Ramos: "A Iker Casillas siempre le dije que me lo iba a comer con papas"

El capitán de la 'roja' bromeó tras superar el récord de victorias del portero español con una selección y estar a tan solo tres de alcanzar sus 167 internacionalidades.

"Batir un récord siempre es una gran alegría, a nivel individual te alegra cumplir retos, es un premio al trabajo y la constancia tras tantos años defendiendo el escudo de tu país. Hacer historia tras batir a Iker, un gran amigo, es una alegría tremenda. Me sigo sintiendo con mucha ilusión y ganas de seguir viniendo para alargar el número de victorias", dijo tras firmar un récord mundial.

"Con Iker tengo una espléndida relación desde hace muchos años. Siempre le he dicho irónicamente que me lo como con papas. Ha tenido una carrera ejemplar. Es ejemplo para muchos futbolistas, hemos compartido vestuario muchos años y hay una amistad muy buena. Tenemos bromas y superar a un amigo es especial. Él sabe lo que cuesta llegar hasta estos numeros", añadió.

Sergio Ramos zanjó su situación personal en el Real Madrid con una comparecencia reciente que no quiso recordar. Para él todo quedó aclarado: "Tuve que salir a dar la rueda de prensa porque era lo mejor para todos, para mi, para el club y los aficionados".

"Lo importante era pasar página, que no se hablara más y se ha conseguido. Estoy muy contento en el Real Madrid y la selección. Es un orgullo representar a tu país. Cuando he estado lesionado se valora más lo que no se tiene. Vengo muy ilusionado y lo vivo como si fuera la última vez", confesó.

Será su reencuentro con el Santiago Bernabéu, aunque con una afición de la selección y no plenamente madridista. La encara con total tranquilidad. "Siempre he tenido un recibimiento muy bueno en mi casa. Lo espero y que se llene el estadio porque la afición es muy importante".

El capitán coincidió con el mensaje de cautela de Robert Moreno, que incluso dijo que a día de hoy Suecia es más fuerte que España. "Cuando dices que eres mejor hay que demostrarlo en el campo y no presumir. En las últimas grandes citas hemos fallado y no nos podemos relajar porque sabemos que cualquier rival te puede ganar. Suecia es muy fuerte", concluyó.