Sergio Ramos: "He ganado todo con Real Madrid, pero no dejo de soñar y estar ilusionado"

El jugador español aseguró, este martes, que sigue manteniendo "la ilusión y el hambre de levantar titulos" con los merengues y con la selección española. Además, confia de que el club blanco volverá a lo más alto y será una buena temporada.

Sergio Ramos, central internacional español del Real Madrid, declaró este martes que, pese a haber ganado todos los títulos posibles, sigue "manteniendo el hambre y la ilusión" por levantar más títulos como capitán, entre ellos una quinta 'Champions', que sería "una locura" en su carrera profesional.

Sergio Ramos es uno de los jugadores españoles más laureados de la historia, algo que, según confiesa, no le resta un ápice de hambre por seguir ganando títulos, tanto con el Real Madrid como con la selección española.

"Hay jugadores que piensan que el ciclo ha terminado, que falta ilusión, pero al final resetearse es bueno para volver con hambre. Como capitán me vuelve a ilusionar levantar otro título. Es el motivo para trabajar y disfrutar de este deporte. No quiero acortarlo sintiéndome bien física y mentalmente. El día de mañana ya podré disfrutar de otras cosas", dijo Ramos, en una rueda de prensa celebrada en el Museo Reina Sofía.

"Me encuentro muy bien y creo que va a ser una temporada buena para el equipo. Hay muchos análisis en los que la gente opina libremente, pero estamos de rodaje, el equipo va a ir a más y los resultados buenos acabarán llegando con trabajo constante", confesó.

"He tenido la oportunidad de ganar casi todo a nivel colectivo con mi equipo y no dejo de soñar y estar ilusionado. Me encantaría levantar mi quinta Champions, que sería una locura, pero también con la selección levantar una Eurocopa o un Mundial, que sería único", comentó.

Durante la presentación del documental 'El corazón de Sergio Ramos', producido por Amazon Prime Video, el futbolista sevillano fue preguntado sobre si se arrepiente de algo en su carrera.

"Te arrepientas o no son cosas que no puedes cambiar. De los errores es cuando más se aprende y las cosas de las que podemos arrepentirnos son lecciones de vida. Todo lo malo tiene una parte positiva. A veces hasta me alegro de equivocarme porque me hace aprender algo nuevo", concluyó.