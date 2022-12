"Si ganó la Copa Libertadores con Boca me retiro del fútbol": Carlos Tevez

El jugador argentino indicó que volvió al club 'xeneize' con "un objetivo muy claro", y que "sea este año o el que viene".

Carlos Tevez aseguró este jueves que si gana junto a su equipo la próxima Copa Libertadores, que se encuentra ahora en fase de grupos, se retirará del fútbol.

"Ganar la Libertadores con Boca como deseo y poder retirarme sería mi sueño", detalló el argentino en declaraciones a la emisora local 'Radio La Red'.

"Es algo que no me deja dormir, y por eso me levanto y sigo luchando", aseveró.

Tevez comentó también que los rumores que aparecieron en los últimos días en torno a su lesión de gemelo son falsos, y que se dañó durante una sesión en el gimnasio del club en la que hacía ejercicios de fuerza en las piernas.

"Me la banco porque sé que tengo espalda, soy al que todos van a pedir que dé un poco más, pero no es normal que se hablen tantas pelotudeces", espetó el delantero.

Además, dijo que volverá a vestir la camiseta de Boca cuando esté absolutamente recuperado y no antes, ya que no quiere repetir errores pasados con sus lesiones anteriores.

Sobre la selección de Argentina, que el pasado martes perdió contra España un amistoso previo al Mundial de Rusia 2018 por 6 goles a 1, transmitió que "a veces hace bien" este tipo de derrotas "al grupo y al técnico" para mejorar.

"Yo creo que Argentina tiene con qué pelearles a los grandes como Alemania, España o Brasil", dijo.