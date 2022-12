"Si Lionel Messi se va de la Liga de España, no sería de ninguna manera un drama"

Esas declaraciones las dio este martes Javier Tebas, máximo dirigente del balompié profesional español, sobre un supuesto interés del Inter, de Italia, por el argentino.

En los últimos días se conoció que existiría un interés por parte del Inter de Milán por hacerse con los servicios del jugador argentino. Frente a esta situación, Tebas no pudo evitar dar su opinión.

"Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama. Se dijo que, sin Cristiano Ronaldo, LaLiga perdería dinero de las televisiones, y en cambio estamos creciendo en todo el mundo, incluso en Portugal. Los grandes jugadores ayudan, pero no son elementos imprescindibles para un campeonato", afirmó.

El regente del balompié ibérico, agregó que no cree que “la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la Serie A, que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A tienen unos ratios de ingresos-gastos estresados, y estos problemas económicos ciertamente no las resuelven con un fichaje como el de Messi”.

Ahora bien, no existe nada concreto en lo relacionado con una salida de Lionel Messi de las toldas del Barcelona. No obstante, de consumarse, sería el fichaje del año para el fútbol italiano.

