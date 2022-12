“Si me contagió de coronavirus te toseré en la cara”, el indignante insulto a exjugador del Arsenal

Las denigrantes palabras, que se leyeron en redes sociales, además estuvieron acompañadas de ofensas racistas. Las autoridades de Inglaterra ya se encuentran investigando los hechos.

Ian Wright, exfutbolista con 20 años de carrera y que supo brillar en el Arsenal, alzando cuatro títulos; fue víctima de indignantes insultos en sus cuentas oficiales.

“Eres un maldito mono 'ooh ooh aah ahh’. Tienes 65 años, si me contagio con coronavirus te toseré en la cara y te daré tu sentencia de muerte. Si te veo, te pondré en tu lecho de muerte”, se leyó en uno de los mensajes.

Incluso, uno de los hechos más lamentables es que varios de estas palabras denigrantes vienen de usuarios menores de edad. “Te odio. Odio a tu madre. Odio a tu padre. Odio a tus hermanos y hermanas. Odio a toda tu familia. Tú, maldito negro recolector de algodón”.

“Sé que no estoy destinado a mirarlos, pero estos mensajes todavía me golpean tan duro. ¡Esto es un niño!”, respondió Wright.

De hecho, en meses pasados el propio exjugador señaló en una entrevista con la ‘BBC’ que "no creo que el racismo sea algo que vaya a desaparecer. La gente siente que si has sido víctima de ello, tienes las respuestas, pero no sabes qué hacer. Si miras a las personas acusadas de racismo, son personas mayores, personas que deberían saber mejor. Se necesita el tipo adecuado de disciplina y castigo para que la gente entienda que no es aceptable”.

