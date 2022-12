Si quieren ganar el Mundial, hay que seguir las reglas: DT de Brasil Sub-17 prohibió el uso de celulares

La ‘canarinha’ comenzará su camino en Brasilia contra Canadá. Por su parte, Holanda y Nigeria, junto a los organizadores, son favoritos a llevarse el trofeo. Siete partidos del certamen orbital irán por Caracol HD2 y GolCaracol.com.

El seleccionador Sub-17 de Brasil, Guilherme Dalla Déa, afirmó este viernes que sus jugadores tienen prohibido el uso de los celulares en las comidas de grupo.

"En todas las comidas, ningún jugador usa el teléfono: desayuno, almuerzo, cena... Decidimos eso juntamente porque tenemos poco tiempo y nada mejor que aprovechen las comidas para hablar de otras cosas, no solo de fútbol, también de su vida personal, para que creen vínculos lo más rápido posible", dijo.

Brasil debuta este sábado frente a Canadá, a partir de las 3:00 p.m. con transmisión de Caracol HD2 y GolCaracol.com.

Dalla Déa admitió que es consciente de que sus jugadores son de una generación "totalmente dependiente" de las nuevas tecnologías, pero matizó que su idea es que "se centren en el trabajo" y solo "después del entrenamiento y el partido" puedan disfrutar con los teléfonos móviles.

"Es difícil no voy a decir que no, me pongo en su lugar, pero saben muy bien las reglas que son impuestas en la selección brasileña", indicó.

El partido inaugural del Mundial Sub-17 contra Canadá se jugará en el estadio Bezerrao, en la localidad de Gama, a unos 40 kilómetros de Brasilia, la capital de Brasil.

Brasil y Canadá fueron emparejados en el Grupo A, que completan Nueva Zelanda y Angola, esta última debutante en una fase final de una Copa del Mundo de la categoría.

"Todos estamos bien preparados para la disputa de este mundial", aseveró.

Dijo que Brasil tiene "una responsabilidad muy grande", pero que lo más importante es "dar lo mejor que cada uno" para "transformar la presión en un "juego bonito", alegre y osado.

"A través de nuestro juego colectivo es donde podremos ver los resultados y conseguir el ansiado título que todos queremos", dijo.

"Yo les pregunto (a los jugadores), ¿dónde está la sonrisa? Necesito ver que los jugadores están felices de estar representando a la selección brasileña", amplió.

Dalla Déa citó al seleccionador de la absoluta, Tite, como "uno de los mayores entrenadores del mundo", con el que intercambia impresiones para "el crecimiento de la selección brasileña" en su conjunto.

"Es una referencia para mí, una persona muy ética, estudioso del fútbol", afirmó de Tite.

También manifestó que es muy importante para los jóvenes futbolistas brasileños que ídolos como Daniel Alves, actualmente en el Sao Paulo, vuelva a su país natal para jugar, pues ello "favorece el periodo de formación" y crea una "señal de identidad".

Brasil buscará su cuarto título de la categoría tras los triunfos en las ediciones de 1997, 1999 y 2003, y acercarse a los cinco que tiene en su poder Nigeria, la selección más laureada.