“Si te vas, eres un retrasado mental”, la respuesta de Mourinho a uno de sus dirigidos

Así lo reveló el exfutbolista portugués Cándido Costa, quien coincidió con el estratega en el Porto, equipo con el que logró uno de sus mayores éxitos.

José Mourinho es mundialmente conocido por su carácter y su personalidad. Características que todos empezaron a conocer desde que su carrera tocó el punto máximo, tras consagrarse campeón con el Porto de la Champions League, en 2004.

Publicidad

Justamente, una temporada atrás, uno de los jugadores de aquel equipo portugués Cándido Costa, le expuso a Mourinho sus intenciones de irse a jugar al Derby Country, de la Premier League; recibiendo una contundente respuesta por parte del estratega.

PSG, primer campeón en medio de la pandemia: se ratificó el fin de la temporada en Francia

“Fui estúpido. La afición me quería, tuve esa suerte. En aquel momento tenía un gran papel en el equipo Sub-21 pero no tenía minutos en el primer equipo. Así que me senté frente a Mourinho y le dije que quería salir. Y él me dijo: ‘Si te vas, solo puedes ser un retrasado mental’”, aseguró en una entrevista con los medios oficiales del Porto.

“Yo quería jugar, tuve dos buenas campañas en el Porto y pensé que estaba en un momento decisivo de mi carrera. Terminé marchándome y cuando volví, Mourinho se había ido al Chelsea. Cuando vi a mis compañeros ganar la Champions pensé: ‘Realmente soy un martillo para el fuego’”, concluyó.

Publicidad