No, gracias.

“Si yo fuera Lautaro Martínez, no me cambiaría de equipo; aunque si me llamara Messi…” El español Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barcelona y del Inter de Milán, aseguró este miércoles que, si fuera el argentino Lautaro Martínez, en este momento se quedaría en el equipo interista y resistiría la tentación de fichar por el cuadro