“Si yo no hubiera tomado no hubiera jugado fútbol y tal vez hubiera sido cura”

Norberto Peluffo recordó sus episodios de alcoholismo y en una entretenida charla para el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ habló de esa adicción que hace 30 años dejó.

* El día que dejó te tomar

“Es el día en el que volví a nacer. Todo parte de decisiones personales. El trago todavía me fascina, lo que pasa que ya no tomo. Muchas cosas pasan en la vida y lo van arrinconando a uno por eso tuve que tomar esa decisión. El trago estaba gobernando mi vida, y si no daba ese paso, yo sabía que lo tenía que hacer, por que o sino iba para un hospital, o para la cárcel, o lo que es peor, para el cementerio”.

* Un ángel en el camino

“Yo hasta ese punto de calle no había llegado. Pero recuerdo que estaba en Bogotá. Me compré una taberna, yo alcanzo a estar acá un año más o menos. Cuando tomé la decisión yo digo que me empacaron en el carro y me llevaron para Bucaramanga: Yo allá duré tres fines de semana tomando, viernes sábado y domingo, tomaba. El alcohólico termina mal. Pero yo tomé la decisión que cambió mi vida”.

* Su primera borrachera

“Mi primera laguna mental fue cuando tenia 15 años, un 24 de diciembre. Yo en mi primer trago ya era alcohólico avanzado. Tenia ese piloto automático. Tuve muchas locuras y muchos desordenes. Yo soy un bendecido por el Señor Jesús, el Divino Niño y la Virgen. Casualmente hoy 6 de agosto se dio la trasfiguración de Jesús, es una gran fecha”.

* La opinión de sus conocidos

“Hay gente que se extraña cuando le digo que aun soy alcohólico, pero soy alcohólico recuperado.

* anécdotas

“Tuve dos de peligro de muerte; una de jugador y otra de retirado. Como retirado recuerdo, que empiezo a sentir un calor impresionante. Me despierto y estoy en una mesa alrededor de una piscina en Melgar, y ¿por qué aparecí allá? Me dijeron que quería tomar aguardiente en tierra caliente y ¿quién manejó? Me respondieron que yo había manejado borracho”.

“Y como jugador activo me acuerdo un 24 de diciembre de 1985, en Bucaramanga yo estaba recibiendo a los jugadores que llegaban y eso era rumba todos los días. Pero ¿cómo llegué allá? Fue como a las 4 de la tarde, viajé desde Bogotá y recuerdo que manejé y me salía de la carretera, me quede dormido; pero embarradas son las que tengo”.

* Sus compañeros bebedores

“La gallada era grande porque en esa época era muy normal que cierta cantidad de jugadores llegaran a los entrenamientos de tomar. Tenía compañeros que decían que Eduardo Vilarete tomaba como yo, pero yo era el que tomaba como él. Yo a veces tomaba hasta solo”.

* Primero el alcohol o el dopping

“El trago fue primero que el dopping. Yo no me arrepiento de las cosas, a uno le tiene que servir para cambiar. Si yo no hubiera tomado no hubiera jugado fútbol y tal vez hubiera sido cura. En la vida hay propósitos que uno tiene que cumplir”.

* Un error por el trago en el fútbol

“El error mas grande de mi vida fue haberme ido del América. En Armenia me despeloté, lo único que me faltó fue haberle puesto la corona a la reina del café”.