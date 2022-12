"Siempre me ha gustado Lionel Messi, pero hoy es el sentir como aficionado del Inter"

Esas son las palabras a la prensa española de parte de Massimo Moratti, quien fuera presidente del equipo de Milán y que en algún momento le coqueteó al astro argentino.

"Este mi deseo como aficionado, sólo como aficionado, ya no mando en el club, sólo voy a ver los partidos como tifoso. No he hablado nada de este tema con los nuevos propietarios del club... A mi siempre me ha gustado Messi, es verdad que cuando era presidente lo había seguido siempre, pero repito, mi comentario es de aficionado, no de dirigente”.

Massimo Moratti, quien fuera el patrón del Inter, volvió a mostrar su admiración por el astro argentino, con el que incluso soñó en tiempos en los que regía los destinos de lo neroazurri. El italiano habló en extenso con 'Mundo Deportivo', cuyas declaraciones fueron publicadas este martes.

"Juntar a Messi y Lautaro es una bomba, son magia pura. Los dos son imaginativos, rápidos, listos, juegan un fútbol de la calle, verlos juntos será increíble. Me gusta mucho Lautaro, es un futbolista distinto, con gol, con fantasía", agregó Moratti.

Siempre ha sido un tema recurrente y que genera inquietud saber si finalmente Messi permanecera por siempre en el Barcelona o si se dejara tentar por otro club a nivel mundial.

