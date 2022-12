Sigue el show de Sebastián Villa y Daniela Cortés: "Me causa gracia lo que él dijo"

La colombiana habló este domingo con medios argentinos y se mostró contrariada por la declaración del futbolista ante la justicia, por la denuncia de violencia de género.

El polémico tema de la denuncia que afronta el futbolista colombiano Sebastián Villa en Argentina, tras la denuncia de maltrato presentada por su exnovia Daniela Cortés, suma con el paso de los días nuevos episodios en los medios de comunicación.

Publicidad

Fabián Vargas y su drama por las tres fracturas de tabique que sufrió jugando fútbol

Este domingo la que salió a dar sus declaraciones ante los medios fue Cortés. Y lo hizo después de que se filtraran apartes de la declaración del antioqueño en los tribunales.

"Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto lo dice. Es muy grave”, dijo la mujer a 'Crónica TV'.

"Lo perdono a Sebastián, pero para yo poder avanzar. Porque sino ese sentimiento de rencor no me deja avanzar”, finalizó Cortés, quien fue señalada por el exjugador de Tolima por celosa, agresiva y además por pedirle dinero al actual jugador de los 'xeneizes'.

Publicidad