Sneijder y una fiesta de Hollywood antes de un partido: “Si sale bien, no tienes miedo de repetir"

El exjugador holandés reveló en una entrevista la vez que estuvo en una rumba con varios actores famosos y que al día siguiente enfrentó al Bremen, en el año 2009.

Wesley Sneijder será siempre recordado en el fútbol como la estrella perdida que tuvo todo para serlo, pero que su alocada vida privada lo alejó de ese honor.

Ahora, el exmediocampista holandés concedió una entrevista para el medio ‘De Telegraaf’ de su país, donde contó una historia sacada de los cabellos acerca de una fiesta al estilo Hollywood y un partido de fútbol.

"Una vez fui a una fiesta con George Clooney, Megan Fox y algunas estrellas de Hollywood. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Al día siguiente jugué contra el Werder Bremen en la Liga de Campeones. Jugué, marqué y di una asistencia. Si sale bien, no tienes miedo de repetir", reconoció Sneijder.

Este hecho ocurrió en el año 2009, cuando jugaba para el Inter de Milan. Dicho partido se jugó el 29 de septiembre, por la fase de grupos de la Champions League. Curiosamente, ese Inter orientado por Mourinho lograría quedarse con el título copero.

"Estoy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol. He sido internacional holandés en 134 ocasiones. Y he vivido la vida. Siento que tengo 76 años", manifestó al final de la entrevista.

