Sonríe el Bayern Múnich: Manuel Neuer será titular en la final de la Copa de Alemania

El guardameta alemán del Bayern de Múnich, lesionado desde mediados de abril, ocupará la puerta del conjunto bávaro en la final contra el RB Leipzig, desveló este viernes su entrenador, Niko Kovac.

En los últimos cinco partidos la portería del Bayern ha sido ocupada por Sven Ulreich, que sabe que no tiene opciones de ser titular si "Manu" está en condiciones de jugar.

"Manuel jugará mañana, es nuestro capitán y ha firmado muy buenas actuaciones esta temporada", dijo el técnico en rueda de prensa.

"Me he entrenado toda la semana y me siento bien", agregó Neuer.

El curso pasado Ulreich disputó la final de la Copa con el Bayern (perdida 3-1 contra el Eintrach Fráncfort) mientras Neuer se recuperaba de una fractura en el pie para poder estar disponible con la selección alemana en el Mundial de Rusia.

La única baja notable del Bayern es el centrocampista Leon Goretzka, con problemas musculares.

