¡Sorprendió! Lionel Messi reveló que le gustaría volver al Barcelona, pero ¿no como jugador?

Siempre que Lionel Messi habla, causa revuelo. Por eso, esta vez no fue la excepción. En entrevista con 'Sport', el actual futbolista del PSG habló sobre diversos detalles. Sin embargo, a la espera de la publicación completa de dicha charla, por ahora adelantaron un fragmento cuando le preguntan si le gustaría volver al Fútbol Club Barcelona.

"Sí. Siempre dije que me encantaría ayudar al club en lo que pueda ser útil, sumar y ayudar a que esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no, o si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda", expresó.

Esta es su primer experiencia en un equipo diferente al 'blaugrana'. Razón por la que fue considerado uno de los grandes fichajes del pasado mercado de pases. Eso sí, no se olvida del club que le abrió las puertas, lo ayudó a crecer y llevó a ser el mejor de todos los tiempos, para algunos, ganando diversos títulos y recibiendo varias distinciones.

"El Barcelona es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo", sentenció en esta primera perte de la entrevista con el portal deportivo 'Sport', donde, como ellos dicen, "abrió las puertas de su casa para abrirnos también las puertas de su corazón".