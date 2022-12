¡Sorpresa! Neymar podría recuperarse antes de lo previsto y podría reaparecer en Champions

"Estamos contentos con la evolución" de la lesión, asegura la estrella brasileña del París Saint-Germain en un vídeo difundido en YouTube, en el que su fisioterapetua explica que apuntan a un regreso para los cuartos de final de Champions.

En total, "se necesitan de ocho a diez semanas" para reponerse de un problema de esa naturaleza, recuerda Neymar, que se lesionó en el pie derecho el 23 de enero. "Hemos trabajado para acelerar el proceso", asegura.

Antes de esta lesión, el brasileño de 27 años cuenta que había prometido al arquero Gianluigi Buffon que "haría todo lo posible para ayudar a ganar este año la Liga de Campeones", uno de los pocos grandes títulos que faltan en el palmarés del veterano portero italiano.

"Cuando me lesioné, él (Buffon) me envió un mensaje para decirme: 'Vamos, vuelve lo antes posible porque me prometiste ganar la Champions'", afirma Neymar en ese vídeo, difundido por el canal de YouTube "Fui Clear".

Neymar "comenzó ya a realizar trabajo en la piscina y en bicicleta estática. No se ha detenido ni un solo día desde su lesión. Trabaja alrededor de una hora o una hora y media por día", según un miembro de su equipo.

Sin el brasileño y sin el atacante uruguayo Edinson Cavani, el PSG pudo imponerse 2-0 en el campo del Manchester United, el martes en la ida de los octavos de final, lo que le deja muy cerca de la clasificación a cuartos de final. El choque de vuelta ante los ingleses está previsto para el 6 de marzo.

La ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones se jugará el 9 y el 10 de abril.