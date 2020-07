Steven Gerrard y una confesión: “Luis Suárez no tenía respeto por nadie en el Liverpool”

Luis Suárez no solo ha sido tema por su talento y su habilidad goleadora, su temperamento siempre da de qué hablar y en su paso por el Liverpool no fue la excepción, aunque no solo con sus rivales, sino también con sus compañeros.

Steven Gerrard, uno de los históricos de los ‘reds’ y quien compartió vestuario y cancha con el uruguayo, contó detalles de cómo era el delantero.

“Muchos delanteros que solíamos fichar tenían respeto por jugadores como Jamie Carragher, pero él no tenía respeto por nadie en los entrenamientos. Iba contra sus compañeros, forcejeaba con ellos, levantaba los codos y yo pensaba, 'esto no es lo que se ve normalmente en un entrenamiento”, aseguró el exjugador y ahora entrenador, en charla con la ‘BBC’.

Sin embargo, Gerrard no dijo esto como algo malo, sino que todo es “en el buen sentido, sabías inmediatamente, en apenas días, que iba a ser un jugador top para el Liverpool”.

