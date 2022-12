“Sueño con el ‘Balón de Oro’, pero no tengo prisa”, confesó Neymar

El delantero sensación y guía de la Selección de Brasil reconoció que tiene muchas ambiciones profesionales, pero que todo se dará en su justo momento en su ascendente carrera.

Neymar, quien es figura de Brasil y del Barcelona, le concedió una entrevista al medio ruso ‘Sport Express’ en la que una de las preguntas tuvo que ver con sus opciones de ganar el ‘Balón de Oro’, a mediano plazo.

El brasileño se mostró cauto, tranquilo y sin afanes. Así manifestó: “Es uno de mis objetivos, una ambición personal, algo con lo que sueño. Sin embargo, no tengo prisa”.

Neymar agregó que: “la ambición personal no es lo que me mueve para jugar al fútbol. Juego porque me gusta y porque me gusta ayudar al equipo y dar alegrías a la afición. Sólo entonces, cuando se consigue esto, llegan los logros personales".

Por lo pronto es claro que el astro brasileño atraviesa por un gran momento y eso es algo que lo reconocen a nivel mundial. De la mano de Neymar, Brasil ya se ubicó en primera fila en el Mundial de Rusia-2108.