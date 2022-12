"Te crees una chimba que porque jugas en Boca o te llaman a la Selección Colombia”

Este sábado se revelaron algunos detalles de la declaración de Sebastián Villa ante la justicia, en el marco de la denuncia de violencia de género que presentó hace unas semanas Daniela Cortés, su exnovia.

Sebastián Villa sigue en medio de la tormenta que causó su lío judicial, por supuesta violencia de género en contra de Daniela Cortés. El viernes, el jugador colombiano de Boca Juniors, de Argentina, se presentó a declarar en dicha causa judicial y ahora trascendieron más detalles de los conflictos que tuvieron la pareja de colombianos, mientras vivían en la ciudad de Buenos Aires.

'TyC Sports' publicó hace pocas horas algunos apartes de lo declarado por Villa, quien tiene prohibido salir de Argentina.

"Algunos jugadores colombianos estaban encuadrando un vuelo privado de repatriación a Colombia, en donde el coste era 12 a 15 mil dólares por persona, yo no contaba con ese dinero, eso provocó más enojo en Daniela, yo creo que ella pensaba que yo sí tenía esa plata ahorrada y que no".

Sebastián Villa no podrá salir de Argentina: cada vez se complica más su caso

"Termino mi temporada y obviamente tengo mis vacaciones, viajo a Colombia a ver a mi familia, llamé a Medellín, nos arreglamos pero obviamente yo no confiaba en Daniela, porque anteriormente me había robado un dinero y se había sacado fotos de mi tarjeta no estando conmigo y en Colombia hacia muchas compras”.

"Ya para verano de 2019 comenzaron los celos e inseguridad por parte de Daniela. La verdad que cada vez era más celosa, eso generaba muchas discusiones y también la distancia no nos ayudaba mucho”.

" Eso ya me asustaba mucho mí, incluso me encerré en la habitación principal de la casa, donde Daniela la dañó a patadas y puños, la rasgó toda, dañó la puerta principal… cuando yo estaba encerrado ella me empieza a gritar que yo le diera ciento cincuenta mil dólares, cincuenta acá y que le hiciera una transferencia en el banco a Colombia por los cien mil dólares, plata que yo no tenía”.

