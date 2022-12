"Te pido que tengas fuerzas y reces mucho": el pedido de Samuel Eto'o a Ronaldinho

El brasileño está cumpliendo 40 años, por este motivo, su excompañero en el Barcelona le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. ‘Dinho’ completó más de 15 días recluido en un penal paraguayo.

Samuel Eto’o no se olvidó de Ronaldinho, en su cumpleaños. El delantero camerunés le envió un saludo por redes sociales felicitando al ‘brujo de Porto Alegre’.

“Hola hermano, no tengo palabras, no se ni que decir, estamos hablando para ver como te podemos animar. Tu mi hermano, tu mi amigo, no me puedo imaginar lo que estas pasando. Te pido que tengas fuerza y que reces mucho. Espero que todo esto solucione muy pronto porque eres muy buena persona”, dijo el exjugador de Barcelona, Inter y Chelsea.

“Feliz Cumpleaños Hermano”, fueron las palabras con las que el africano acompañó el video que publicó en sus redes sociales.

Ronaldinho debió pasar su cumpleaños 40 recluido en un centro especializado en Paraguay debido a un problema legal por ingresar con documentos falsos.

Vea el mensaje de Samuel Eto'o: