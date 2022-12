“Tendría que matar a Messi y a Cristiano para ganar el Balón de oro”: Balotelli

El delantero italiano respondió de manera jocosa ante la pregunta de un periodista, en medio de la gala de los premios Balones y la Perla, del diario italiano ‘Brescia Oggi’.

Luego de cerrar una buena temporada con el Niza, equipo que quedó tercero en la Liga de Francia y de conseguir 15 goles por el torneo doméstico, el ariete, oriundo de Palermo, reconoció que está muy lejos del nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Tendría que matar a esos dos para ganar el Balón de Oro. Si pienso en lo que he hecho en mi carreta es poco, tendría que haber hecho más. Ahora cojo vacaciones por dos semanas, no veré no la final de la Champions”, dijo Balotelli a los medios de comunicación.

El jugador de 26 años, finalmente reconoció que le gustaría terminar su carrera en el Palermo, equipo de la ciudad en donde nació, pero recordó que todavía es muy joven para pensar en ello.