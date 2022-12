“¿Tenés la poronga esa?”, la pregunta de Diego Maradona a periodistas argentinos

El técnico de Gimnasia de La Plata habló este viernes con la prensa argentina sobre el Covid-19 y los partidos que tendrá ‘el lobo’ en los próximos días.

Diego Maradona, técnico de Gimnasia de La Plata, habló este viernes con la cadena ‘Fox Sports’ sobre la pandemia del coronavirus, que ha obligado a la suspensión de varias ligas en el mundo.

“¿Tenés la poronga esa?”, empezó Maradona, fiel a su estilo, antes de ser entrevistado por los dos periodistas del programa ‘Tarde Redonda’, de la cadena internacional.

“Yo estoy bien, estoy sanísimo. Estuvimos en la cama hasta recién descansando”, respondió cuando le consultaron si había decidido aislarse, como indicaban algunos rumores.

‘El Pelusa’ se refirió también a la suspensión o no de los torneos de fútbol en Argentina.

“Es una posición que tenemos los que cuidamos a las familias, 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que te den si llueve, si no llueve (…) Está bien que nosotros podemos vivir, pero la gente que va a laburar todos los días, ¿cómo hace?”, expresó.

Por último, reiteró que siempre se le suele relacionar con rumores falsos. “¿Sabés lo que pasa? Cualquier enfermedad, Maradona, y yo la verdad que me siento bárbaro, estamos con los muchachos, queremos ganar. Estamos pensando en Banfield”.

