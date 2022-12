“Tengo potencial para ser de los mejores del mundo, pero no puedo por razones fuera de mi alcance”

Douglas Costa, jugador de la Juventus, dio una entrevista y dejó esta declaración, ya que a pesar de su talento se ha visto muy afectado por las lesiones, en el último tiempo.

Las lesiones es el gran lamento de Douglas Costa, quien afirma que por esa razón no ha podido consolidarse y brillar mucho más.

“Tengo el potencial de ser uno de los mejores del mundo, pero no puedo llegar allí por razones que están fuera de mi alcance”, dijo de entrada el atacante brasileño a 'Players Tribune'.

Además, Costa dijo que es algo que lo afecta demasiado y lo hace pensar sobre su carrera como futbolista.

“No puedo entender de dónde provienen tantas lesiones, porque no puedo jugar regularmente, y eso es algo que me duele mucho”, agregó.

Por último, el habilidoso extremo de la Juventus mencionó que aunque eso lo ha frenado en el último tiempo, siempre encuentra una motivación para seguir jugando.

“Hay momentos en que me pregunto si puedo jugar. Regresé al campo y me lastimé nuevamente, pero luego, cuando veo fútbol en televisión, recuerdo mi pasión y el deseo de jugar al más alto nivel. Eso es lo que me mantiene motivado, no es el dinero o la fama”, finalizó.