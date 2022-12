No, gracias.

Tensión en Ecuador: FIFA y Conmebol no darán por válidas las decisiones de la Federación La Conmebol y la FIFA anunciaron este viernes que no validarán ninguna decisión de la nueva presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), o que salga del Congreso Extraordinario de este viernes, hasta no recibir aclaraciones sobre los cam