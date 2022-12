Teófilo Gutiérrez: “No tengo corazón para disparar un arma, pero para pelear, sí”

El delantero del Junior de Barranquilla recordó su paso por el fútbol argentino, en donde vistió las camisetas de Racing, River Plate y Rosario Central.

Teófilo Gutiérrez recordó este miércoles el episodio del arma en el vestuario de Racing tras perder un clásico con Independiente y dijo que no tiene “corazón para disparar un arma”.

“No tengo corazón para disparar un arma, para pelear, sí. Pero ya no me peleo con nadie, mi hija la pequeña me mira y me olvido de todo. Lo que estoy pasando en la cuarentena es lo mejor que me ha pasado en la vida”, aseguró Gutiérrez.

“Nunca andaba armado. Ese fue un día de Play Station, pero no pasó nada. El arma no la encontraron. Eso es mentira, no había un arma. Lo que pasa es que el presidente no supo manejar la situación”.

Y continuó con el relato de lo que pasó ese día en el vestuario: “El utilero me abraza y después viene (Sebastián) Saja y le pega a ‘Gio’ (Giovanni Moreno), cuando le veo el ojo rojo a ‘Gio’ me calenté. En el vestuario pasaron muchas cosas, pero solo me meten a mí. Estaban esperando que me equivocara”, agregó.

‘Teo’ dijo, también, que es hincha de River Plate y que si lo llama Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, sería difícil por la identificación que tiene con ‘el millonario’.

“Miguel (Russo) no está pensando en llevarme a Boca. Es difícil por mi pasado en River, crecí y conseguí todo lo que un jugador quiere conseguir, en dos años”, manifestó.

Por último, el atacante colombiano se refirió a la Selección Colombia y su posibilidad de ser convocado por Carlos Queiroz.

“Llegó otro enrenador que está mirando el recambio que necesitan todas las selecciones y ahora en este momento no he tenido la posibilidad de estar. Me brilla los ojos si me llaman de la Selección, porque quiero tener esa camiseta”, concluyó.