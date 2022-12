Ter Stegen: “No veo mucho fútbol y me preguntan el nombre de un jugador y no tengo ni idea”

El arquero del Barcelona confesó que no mira muchos partidos, y que no tiene mucho conocimiento de los jugadores a los que enfrenta.

Como la mayoría de los porteros, Marc André ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) es un tipo particular, que asegura "no tener ni idea de fútbol" y que considera que "el liderazgo es priorizar el bien común".

El meta, en una entrevista realizada por skype y que publica este domingo 'El País', admite que en la portería no tiene mucho tiempo para pensar. "No nos aburrimos. La gente piensa que tenemos mucha distancia con el equipo y no es así. Pero es una cosa que me pasa en el campo y otra es lo que me pasa en la vida", comenta.

Por eso no cree en el portero que se desvincule del equipo ni tampoco en el futbolista que lo hace en la vida cotidiana. "Me pasa mucho con mi mujer, que hablamos mucho de su profesión (es arquitecta). Son cosas que la gente no ve pero que forman parte del día a día", dijo.

El alemán admite que con su mujer hablan más de arquitectura que de fútbol y confiesa que él en realidad "no tiene ni idea" de fútbol.

"La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", reconoce.

Asegura Ter Stegen que el liderazgo es priorizar en "el bien común" y afirma que le gusta mucho que "todo el mundo" esté contento. "Si disfrutamos, vamos a jugar mejor. Me gusta hablar con la gente, pero al final se juega al fútbol para tener éxito. Después cada uno en el campo tiene su rol y la prioridad es lo colectivo. Y pensar en positivo", afirmó.

Preguntado por qué tiene tanta fuerza mental, el meta cree que es seguramente porque le han enseñado así. "Lo importante está en la evolución que uno mismo busca", opina.

"La pregunta es ¿Qué persona quieres? Me interesa tenerlo claro todo el tiempo. Después está si lo puedo conseguir o no. A veces, no encuentro el camino y tengo que buscar otra solución", insiste.

Ter Stegen afirma que a veces la gente se deja llevar por las emociones cuando muchas decisiones se tienen que tomar desde la distancia. "Hay que encontrar un punto intermedio entre la emoción y la razón", insiste.

En lo terrenal, el portero alemán comentó que cuando se paró LaLiga, el Barça era líder y en la Champions estaba en buena situación. "Esperamos seguir jugando al fútbol que es lo que mas gusta", sintetiza.

