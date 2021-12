Terminó la novela de Kylian Mbappé: el propio jugador reveló su futuro para este mercado de pases

El delantero internacional Kylian Mbappé, al que le quedan tres días para poder negociar con cualquier equipo, descartó que vaya a recalar en el mercado invernal en Real Madrid, aplazó el momento de hablar de su futuro y se mostró centrado en "ganar algo grande con el PSG".

"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con PSG. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con este equipo", dijo en una entrevista con 'CNN'.

Eso sí, no se arrepiente de haber querido ir al Real Madrid el pasado verano y optó por esperar para hablar de sus deseos con miras a la próxima temporada. "Fui honesto. Tenía un sentimiento y dije lo que tenía en mi corazón. A nadie puede molestarle un sentimiento personal", expresó.

"Estoy feliz por quedarme a jugar con Messi y con el resto de compañeros. Es mi ciudad, soy francés y quiero ganarlo todo esta temporada. No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente estar bien y ganarle al Real Madrid en febrero y marzo. No hay otra cosa en mi mente", añadió.

Mbappé cree que es "el momento" de que el PSG de un golpe en la Champions League y la primera eliminatoria deja la dificultad de medirse al equipo con más títulos, Real Madrid. "Estamos preparados. Queremos dar un paso adelante ahora y ganar la Champions por la ciudad, por el club", dijo.