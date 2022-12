Thibaut Courtois, se defiende de las críticas: "Nunca dudé de mí, sé lo que valgo y eso no va a cambiar"

El portero belga del Real Madrid, que superó el invicto de Keylor Navas en el cuadro blanco, comentó que el parón de selecciones del mes de septiembre despues de ser cuestionado por la prensa y la hinchada, le ayudó a reencontrar sensaciones.

Thibaut Courtois no perdió la confianza en sí mismo tras el empate del Real Madrid contra el Brujas en el Santiago Bernabéu (2-2), pero en declaraciones a Efe reconoció que sentirse arropado por su selección le ayudó a "recuperar algunas sensaciones que igual había perdido".

"Nunca dudé de mí, sé lo que valgo y eso no va a cambiar", dijo a Efe Courtois en la concentración de los "Diablos rojos" previa al partido del sábado contra Rusia de la fase de clasificación de la Eurocopa de 2020, para la que Bélgica ya tiene el pase garantizado.

El guardameta señaló, sin embargo, que le ayudó reencontrarse con sus compañeros internacionales en el parón de selecciones del pasado mes de octubre, cuando estaba cuestionado por su desempeño en el Real Madrid, especialmente tras empatar 2-2 contra el Brujas en Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

"Sí que es verdad que después de un partido difícil, que me puse enfermo, que luego sabes el marrón que hubo, vienes aquí, a una zona donde conoces a la gente, al entrenador de porteros (Erwin Lemmens), que me conoce casi mejor que mi padre, por decirlo de alguna manera, y hemos recuperado algunas sensaciones que igual había perdido un poco", explicó.

Pese a ese bache, Corutois nunca dejó de creer en su calidad.

"Al final, nunca perdí confianza, nunca me sentí mal. Antes del partido de Brujas, cuando me empezaron a criticar, habíamos ganado 0-1 en Sevilla y quedado 0-0 con el Atlético, que son dos campos difíciles", recordó.

Desde entonces, además de certificar la clasificación de Bélgica a la Eurocopa de 2020 con un 9-0, el belga sólo ha encajado un gol con el Real Madrid y el equipo blanco no ha recibido un solo tanto en los últimos cinco partidos.

En la última jornada, el Real Madrid ganó 0-4 al Eibar y es segundo el la Liga española, empatado a puntos con el Barcelona, primero.

"Ha estado bien recuperar esas porterías a cero, pero al final es un trabajo de once, no sólo del portero. Somos once que atacamos y once que defendemos", agregó Courtois, que, con 533 minutos imbatido, ha superado el récord de su antecesor en la portería blanca, el costarricense Keylor Navas, ahora en el París Saint-Germain (PSG).

Preguntado si percibe a la prensa más exigente con el Real Madrid que con otros equipos, Courtois dijo que la presión mediática es mayor pero la deportiva es la misma.

"Es verdad que la prensa es más exigente. Allí se habla mucho del Madrid, hay que llenar diez páginas de periódicos cada día hablando sólo del Madrid. Pero en ganar partidos no porque cuando estaba en el 'Atleti' (2011-2014) había que ganar, cuando estaba en el Chelsea (2014-2018), hacía falta ganar. Eso no cambia, en el Madrid también es eso", dijo.

El portero, de 27 años y 78 veces internacional con la selección belga absoluta, manifestó que cuenta en su entorno con un profesional dedicado a la prensa, por lo que intenta desentenderse de lo que dicen de él los medios de comunicación.

"Tengo a alguien que me ayuda con las cosas de prensa. Yo intento no leer ni escuchar. Si hay algo que tengo que saber, lo sabré. Pero si no, yo tengo que estar enfocado en entrenar bien, hacer mis cosas", destacó.

"Las críticas constructivas de gente que sabe las voy a escuchar, de gente que sabe de eso: mis entrenadores, mis compañeros y si hay algún exportero que dice algo que me puede interesar, obviamente. Pero si no, recibir críticas de gente que nunca ha estado en la portería es más difícil porque el puesto de portero es algo complicado, agregó.

La selección de Bélgica, que dirige el español Roberto Martínez, se enfrentará como visitante a Rusia el próximo sábado y recibirá a Chipre el martes, ya con la clasificación matemática para la Eurocopa de 2020.